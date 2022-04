Pooh, il dramma di Riccardo Fogli: "Non posso morire. Mia figlia..."

29 aprile 2022 a

Riccardo Fogli si è raccontato in un' intervista molto personale ai microfoni di Lunatici, su RaiRadio 2. L’ex cantante dei Pooh ha dichiarato di non avere rimpianti nella sua vita. All’età di 74 anni il suo unico cruccio è quello di rimanere il più possibile per la sua piccola Michelle. La figlia di nove anni è nata dall’amore con la moglie Karin Trentini nel 2013. La compagna ha 30 anni in meno di Fogli, il quale ha confessato d'iniziare a sentire il timore di andarsene via troppo presto e non godersi i momenti che contano con la famiglia.

“Mi spaventa solo perché ho una bambina di nove anni, il mio giovane amore. Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno”, ha spiegato il cantante che ha poi confessato di pensare a sua madre scomparsa nel 2000: “Spero che mi faccia da portavoce. Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola”.

Riccardo ha anche un altro figlio, Riccardo. Avuto dalla precedente moglie nonché attrice Stefania Bassi: “Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora”. Per riuscire in questo intento il cantante ha adottato uno stile di vita sano, come ad esempio bevendo solo acqua liscia e niente vino. “Non ho paura di invecchiare, ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare il mondo all’improvviso. Non sono ancora pronto”.



