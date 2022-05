Domenica In, "non lo vuole": Mara Venier "caccia" l'ospite, chi non andrà in studio

08 maggio 2022 a

Manuel Bortuzzo non sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Salterebbe così l'ospitata prevista nella puntata dell'8 maggio. Il ragazzo, reduce dal Grande Fratello Vip, sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1 per presentare il film Rinascere. Con lui il padre Franco Bortuzzo. Eppure, l'anticipazione della pellicola ispirata alla sua vita non sarà esibita negli studi della Venier. E questo anche se Rai 1 la trasmetterà in prima tv.

A svelare i motivi ci pensa Davide Maggio. Sul suo sito si legge che la decisione è arrivata per "volontà di Mara Venier". La conduttrice avrebbe considerato "l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin". Sempre alla concorrenza il ragazzo ha anche spiegato i motivi della fine della relazione con Lulù Selassié.

"Tra di noi è finita perché l’ho deciso io. Se è successo è perché in questo mese e mezzo che abbiamo vissuto fuori sono successe delle cose che mi hanno portato a pensare che non fosse la ragazza per me. Il problema è stato che la nostra relazione è stata mediatica, però noi dovevamo pur sempre comportarci come due ragazzi normali di vent’anni. A lei ho spiegato chiaro e tondo che si tratta di una scelta mia, non della mia famiglia, ma mi sembrava di parlare con un muro", sono state le sue parole su Canale 5.

