Vladimir Luxuria-choc contro Giorgia Meloni: "Auguri e figli trans", ecco cosa è successo dal parrucchiere

Vladimir Luxuria si racconta in una intervista concessa a Grazia Sambruna di Mow Magazine. Luxuria, ex deputato, oggi opinionista dell'Isola dei famosi - il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5 -, svela anche un episodio particolare che riguarda la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

A quanto pare la Meloni in Spagna, durante un comizio, aveva attaccato la cosiddetta lobby LGBT e l'”ideologia gender”. Vladimir Luxuria ha commentato le dichiarazioni della Meloni reagendo con ironia, quasi come se la stesse prendendo in giro. “Sta facendo questa specie di tour tra le varie lobby, quelle che esistono veramente intendo, della destra”, dice Luxuria, che si riferisce alla lobby delle armi appoggiata da Donald Trump.

Poi Luxuria parla di un episodio molto particolare relativo alla loro conoscenza. L'ha definito il “patto dello shampoo” e avrebbe avuto come attori Vladimir Luxuria e Giorgia Meloni. Tutto è legato ad alcuni anni fa quando la Meloni era incinta della sua prima figlia. Anno 2016. Luxuria decise di scrivere un tweet un po' provocatorio alla leader di Fdi: “Auguri e figli trans!”, il tutto con il solo scopo di sdrammatizzare dopo alcune frecciatine ricevute della leader FdI. Che si offese molto.

Ma tutto è bene quel che finisce bene. Perché Luxuria e la Meloni s'incontrarono nello stesso salone di bellezza. “Eh già, andavamo dallo stesso parrucchiere e proprio in quella sede ci siamo chiarite riguardo al mio tweet. Meloni ha capito perfettamente come il mio non volesse essere un commento offensivo, ma soltanto una battuta per stemperare il clima pesante riguardo alla sua gravidanza. E così abbiamo fatto una specie di “Patto dello shampoo””, rivela Luxuria.

