Silvia Toffanin, la sentenza del signore della tv: "Sarebbe meglio se..."

09 ottobre 2022 a

a

a

Maurizio Costanzo dalla parte di Silvia Toffanin. Il giornalista ha risposto a una telespettatrice che ha rimproverato la collega. "Spesso il sabato e la domenica lo seguo, mi piace guardare le interviste agli ospiti, sempre famosissimi, che siedono nel suo salotto televisivo. Devo riconoscere che la conduttrice ha uno stile molto pacato, però mi chiedo se non sarebbe meglio, ogni tanto che si mostrasse un po’ più frizzante, sullo stile di Mara Venier", ha osservato la signora scrivendo al settimanale Nuovo.

"Accordo con la Toffanin". Indiscreto su Belen: cos'è successo a telecamere spente

Ed ecco che ha stretto giro è arrivata la replica di Costanzo, che tra le altre cose cura la rubrica in questione. "È sempre stata molto pacata nel suo modo di condurre. E così funziona bene", ha tuonato. Ma non è tutto perché il giornalista si è lasciato andare anche a un'altra riflessione. In sostanza si tratta di un consiglio alla compagna di Pier Silvio Berlusconi: "Se fingesse commetterebbe un errore e contraddirebbe persino il nome del suo programma, non trova?".

Clamoroso a Mediaset: il video sconvolgente di Pier Silvio Berlusconi | Guarda

E infatti i numeri danno ragione a Costanzo. La Toffanin colleziona alti ascolti e non è un caso che Mediaset abbia deciso di raddoppiare gli appuntamenti di Verissimo. Ad oggi infatti la trasmissione va in onda due volte a settimana.