Cristina Scuccia: "Ho tolto l'abito, e...", l'ex suora piccantissima

22 novembre 2022 a

a

a

"La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me". Parla di un salto nel vuoto Cristina Scuccia, l'ex suora nota per aver vinto The Voice nel 2014. La 35enne ha infatti deciso di lasciarsi alle spalle il convento dopo ben 15 anni. Ma se Cristina si è spogliata dell'abito talare, non ha invece deciso di lasciare la sua più grande passione: la musica. E non solo, perché la Scuccia non esclude nemmeno un nuovo amore.

Suor Cristina toglie il velo: Toffanin sconvolta, cosa fa adesso | Guarda

"Sono stata fidanzata con Gesù in passato - ha detto a Verissimo di fronte a Silvia Toffanin -. Credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo". Con tanto di piercing al naso e tacchi, la 35enne ha ammesso che "bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri. Insomma, ho cambiato l’abito, ma sono sempre focosa, giocosa e il canto è ancora nei miei programmi. Sto cercando di portare i tacchi e sono un po' scomposta".

Video su questo argomento Suor Cristina accusata di plagio: ascolta e valuta simone cerroni

Eppure saranno tante le prime esperienze. "Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati, era una cosa nuova. Avrò avuto 12 o 13 anni. L'amore? Non l'ho mai fatto". Cristina ha ammesso che "i mei genitori mi hanno trasmesso l'insegnamento per cui avrei potuto farlo solo dopo il matrimonio. Solo se avessi trovato l'uomo della mia vita mi sarei donata. Ma poi ho deciso di donarmi al Signore, è stato davvero un colpo di fulmine". E ora la sua vita cambia ancora.