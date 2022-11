Lorenzo Biagiarelli, "colpa di Selvaggia Lucarelli". Bomba vip su Ballando

22 novembre 2022 a

L’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli sarebbe colpa di Selvaggia Lucarelli. È quanto lasciato intuire da Anna Pettinelli, che a Domenica In ha confidato a Mara Venier le sue impressioni su quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. “A me è dispiaciuto che sia uscito - ha esordito la Pettinelli - non ho capito perché non hanno tirato fuori il salvacondotto, secondo me c’entra un po’ la fidanzata”.

“Proprio non capisco - ha aggiunto - o meglio, mi sono fatta una mia idea. Secondo me c’entra per com’è fatta Selvaggia, visto che lei è una divisiva e credo che è per questo che i telespettatori non hanno premiato Lorento. Sara Di Varia e Simone Di Pasquale si tengono la possibilità di salvare lì ferma per un’altra persona. Per me Lorenzo Biagiarelli meritava di essere ripescato, questo è quello che penso”. Sulla questione si è espresso anche Alberto Matano, che tra l’altro fa parte del cast di Ballando con le stelle.

“Mara, devo essere sincero - ha dichiarato - a me è dispiaciuto che sia uscito Lorenzo Biagiarelli. A me piaceva come concorrente. Però io ho un’opinione in merito alla sua eliminazione. Un po’ di responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica. Se lui al televoto ha perso è anche perché c’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta. Capisco che è stato il pubblico a volerlo fuori alla fine, ma la giuria ha le sue colpe”.