Belen Rodriguez e l'orgasmo, "una mucca". Gelo a Le Iene

Francesco Fredella 23 novembre 2022 a

a

a

Questa scena finirà, forse, a I nuovi mostri di Striscia la notizia. Teo Mammucari e Belen Rodriguez, che finge un orgasmo: il video diventa virale e fa subito il giro della Rete. Tutto accade dopo un servizio di Veronica Ruggeri, che ha intervista una sessuologa. Nell'inchiesta di parla di sex toys che dovrebbero far raggiungere alle donne l'orgasmo in soli 30 secondi. Ma cosa c'è di vero in tutto questo?Vengono testati i prodotti, nessuna di queste donne riesce a raggiungere l'orgasmo in 30 secondi. Soleil Sorge si rifiuta di partecipare mentre accetta Maria Teresa Ruta. Strano, ma vero.

"Forza!": Belen distrutta dal dolore, cosa sta succedendo in ospedale

Si torna in studio dopo il servizio, abbastanza spinto. Teo ci riprova: chiede a Belen, forse sapendo che l'argomento è abbastanza virale, di fingere l'orgasmo. L'argentina scherza e inizia a recitare. Qualche gemito, qualche rumore e poi cala il gelo: imbarazzo totale di Mammucari. Che dice: “Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la cacc. su un sasso. Una cosa brutta, una capretta”. Belen, invece, commenta: “Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?”.

Belen, la camicia si apre e il seno... Occhio al dettaglio, qualcosa non torna | Foto

Anche grazie a Belen, che in questa edizione si presenta in doppia veste di conduttrice e inviata, Le Iene stanno riscuotendo enorme successo. L'argentina sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista lavorativo e sentimentale, grazie al ritrovato equilibrio con Stefano De Martino, suo ex, con cui è tornata insieme dopo una relazione lampo con Antonino Spinalbese. Che adesso è uno dei concorrenti del Gf vip.