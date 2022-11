Ballando, "l'hanno fatto fuori": retroscena choc su Biagiarelli

23 novembre 2022 a

"Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori": Anastasia Kuzmina ha parlato per la prima volta della sua eliminazione da Ballando con le stelle. Le sue parole fanno riferimento al suo partner sulla pista da ballo, Lorenzo Biagiarelli. I due sono finiti al ballottaggio con Alex Di Giorgio e Rosanna Banfi e sono stati eliminati. La cosa però sembra non essere andata giù alla ballerina, che quindi si è sfogata con i suoi follower sui social.

Anastasia ha confessato che anche Lorenzo ha preso molto male la fine della sua avventura a Ballando. La ballerina però non nasconde un retroscena legato proprio a Biagiarelli: "Alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori". Secondo la sua versione, quindi, qualcuno avrebbe voluto allontanare lo chef dal programma: "Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato".

Sulla possibilità di un ripescaggio ha detto: "Se verremo ripescati? Potremmo. C’è sempre quel fenomeno di Pasquale La Rocca. So che Luisella fa le facce schifate quando ballo io, quindi non mi va di parlare di lei. Ma lui è veramente l’oro. Averlo tra i professionisti è un regalo. So che faranno una bella esibizione. Io farò del mio meglio ovviamente. Conoscendo un po’ Lorenzo, so che si spaccherà anche lui. Speriamo bene e vediamo come andranno le scelte".