Ballando con le stelle, Lucarelli vuota il sacco: "Qualcosa di storto"

Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un’intervista a Davide Maggio in cui ha parlato soprattutto di Ballando con le stelle e delle polemiche, vecchie e attuali, che la vendono protagonista. A partire da quella più recente con Carolyn Smith: “A me fa sorridere - ha dichiarato la giurata del programma di Rai1 - che non abbia ancora capito dopo tre lustri che non è presidente di una gara di ballo, ma di uno show televisivo. Lei fa tv, io faccio tv e di tv so più di lei, quindi impari a rispettarmi”.

La Lucarelli si sente tutelata dalla produzione? “Partiamo da un presupposto - è stata la sua risposta - Ballando tutela Ballando prima di ogni cosa, e questo è pure comprensibile visto che ne va della sua sopravvivenza. Detto ciò, la risposta è: talvolta sì, talvolta no e quando ciò non è avvenuto l’ho sempre detto a loro con estrema franchezza. Ho avuto confronti e anche discussioni. Per me non è mai l’episodio in sé il problema perché non penso che Milly o gli autori possano avere il controllo su tutto, le cose capitano. È talvolta il loro modo di (non) riparare che mi ferisce”.

Il riferimento è soprattutto a quanto accaduto recentemente con Iva Zanicchi in diretta tv: “Mi sta bene che poi si decida tutti insieme che le scuse possono bastare. Però lei torna in trasmissione il sabato dopo e la attende il tappeto rosso della giuria, perfino le giustificazioni, tutti a far finta di niente. Poi arriva il mio fidanzato reo di aver detto in una clip la gravissima frase ‘non voglio essere il fidanzato di’ e lo aspettano con il fucile, gli danno dell’arrogante. Si è processato il fatto che non portasse legittimamente la ballerina a bere un caffè nel tempo libero con tanto di conclusione ‘tratti male la ballerina’ e non il ‘tr*ia’. C’è qualcosa di storto in tutto questo”.