Sanremo, Amadeus rivela: "Perché non voglio ospiti sotto i 70 anni"

Amadeus non usa giri di parole e spiega quali sono i motivi che lo hanno spinto a dire no ai super ospiti a Sanremo sotto i 70 anni: "Non avrò super ospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età. Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara". Amadeus poi spiega quali sono le sue idee per questo nuovo Sanremo che lo vede ancora una volta in conduzione: "I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara. Ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara".

Poi lo stesso Amadeus parla del senso della competizione sanremese che al di là della vittoria finale offre una grande vetrina a tutti gli artisti: "Oggi nessuno si ricorda di chi è arrivato sesto o settimo in gara. L’artista viene a presentare la sua musica a milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una festa". Parole chiare che suonano come un invito a partecipare alla kermesse pur non avendo grosse possibilità di vittoria finale. Secondo Amadeus, Sanremo è il volano principale della musica italiana. E in effetti tantissimi artisti che oggi ascoltiamo ovunque sono passati da quel palco.