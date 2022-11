Verissimo, Cristina Scuccia sconvolge la Toffanin: "Con le catene"

28 novembre 2022 a

a

a

Quella di Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina vincitrice di The Voice nel 2014 e ora tornata allo stato laicale, è la storia della settimana. Oggi fa la cameriera e vive una vita "normale", e ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha voluto raccontare la prima volta in cui è uscita in pubblico senza la tonaca. "È stato un momento molto delicato. Uscivo di casa per andare in Sicilia dalla mia famiglia perché mio papà non stava benissimo. I primi vestiti che ho indossato sono stati dei jeans con catene, ricordo ancora che la suora madre mi disse: sei sicura che vuoi uscire così? Io le risposi: eh, sì".

Suor Cristina toglie il velo: Toffanin sconvolta, cosa fa adesso | Guarda

"La verità - prosegue Cristina Scuccia - è che sono un po' rockettara. E questa determinazione che ho dentro l'ho voluta sperimentare ed esprimere anche attraverso gli abiti. Indossare l'abito da suora è stato sicuramente uno dei giorni più belli della mia vita ma ricordo che quando l'ho tolto mandavo messaggi di emoji con la farfalla a chiunque, mi sentivo come sbocciare". "Perché anche l'abito... fa il monaco. Scusa, mi è uscita dal cuore ma è vero", sdrammatizza la Toffanin strappando una risata un po' imbarazzata alla sua ospite.

"Ho tolto l'abito, e...": Cristina Scuccia, l'ex suora piccantissima

"Oggi - continua l'ex Suor Cristina - vivo ogni attimo senza la paura del passato e questo grazie all'affetto di tutte le persone che mi sono accanto". A conferma del suo animo anti-conformista, dopo l'addio all'abito religioso ha pensato bene di farsi un piercing al naso a tempo di record: "Ero andata a ballare e tornando a casa sono passata davanti una boutique di tattoo e piercing. Volevo un segno di questo periodo delicatissimo di cambiamento, della mia trasformazione e così l'ho fatto". "Quando mia mamma mi ha vista mi ha detto: non credi di stare esagerando? Non sei ancora uscita dalla congregazione! Io le ho risposto che già che ci sono voglio vivere al massimo questo anno".