Gf Vip, Orietta Berti sconvolta in diretta: "È morto"

Un triste annuncio durante l'ultima puntata del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini. Verso la fine della puntata infatti il conduttore ha confessato di essere rimasto molto colpito dalla drammatica rivelazione della sua opinionista Orietta Berti dietro le quinte. La cantante e opinionista del reality show di Canale 5, infatti, era visibilmente commossa e quindi ha dovuto spiegare in diretta che era in quelle condizioni perché era morto il suo cane: "È morto dopo nove anni...", ha detto. "Un cane corso bellissimo… E adesso è rimasta sua sorella Olimpia, che non mangia perché sente la sua mancanza…".

Un racconto straziante che ha colpito le corde di Alfonso Signorini. Tanto che quando ha preso la parola il conduttore del Grande Fratello Vip ha detto di capire bene il dolore provato da Orietta Berti per la perdita del suo cane: "Chi ama gli animali li considera come dei figli…". Quindi ha rivelato che se succedesse al suo gatto starebbe male allo stesso modo: "Guai a chi me lo tocca…". Sempre seguendo questo sentimento Signorini ha infine spezzato una lancia a favore di Oriana Marzoli, che era stata criticata da Antonino Spinalbese per aver confessato di sentire fortemente la mancanza del suo cagnolino: "Oriana va assolutamente capita", ha commentato il conduttore.