Ballando, scandalo-Di Vaira: "Ha fatto il suo nome", ira dei telespettatori

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda ieri venerdì 2 dicembre su Rai 1, causa Mondiali del Qatar, son finiti allo spareggio Alessandro Egger e Tove Villfor, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula. La figlia di Lino Banfi e la Zanicchi sono state però salvate dal salvacondotto di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che non l’avevano mai usato fino ad oggi.

I finalisti del talent condotto da Milly Carlucci sono dunque gli stessi protagonisti delle ultime due puntate: Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tova Villfor, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Ma la scelta di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira ha scatenato la polemica tra i telespettatori del programma: molti sui social infatti hanno sottolineato l’inutilità di votare la propria coppia preferita visto che alla fine sono stati salvati tutti. Sotto accusa la Di Vaira, che ha fatto il nome di Iva Zanicchi (mentre Di Pasquale ha optato per la Banfi). Secondo molti telespettatori, peraltro, così come per Selvaggia Lucarelli, la Zanicchi non meritava di arrivare in finale a discapito di altri concorrenti della trasmissione.