Luisella Costamagna, "per chi mi vuole male...". Schiaffo a Selvaggia

04 dicembre 2022 a

a

a

"Spazio insulti e offese gratuite". Luisella Costamagna, concorrente di Ballando con le stelle e giornalista, su Instagram pubblica un enigmatico riquadro bianco, sorta di bacheca per chi la vuole prendere a male parole. "Per tutti coloro che mi vogliono… male: sfogatevi qui, non intasate altri post, che coinvolgono anche altre persone. Grazie!", scrive ironica l'ex collaboratrice di Michele Santoro.

"Stanno manipolando la realtà": Selvaggia Lucarelli all'angolo, l'accusa è pesantissima





Ovviamente, i telespettatori hanno immediatamente ricollegato la provocazione della Costamagna alla feroce polemica avuta negli ultimi giorni con Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando praticamente in guerra con metà del cast della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. A fronte della famosa offesa rivoltale da Iva Zanicchi ("Tr***a"), Selvaggia aveva accusato giudici e concorrenti di non averla difesa né espresso solidarietà.

Poi, rivolta alla Costamagna, aveva condiviso sui social un vecchio video di Robinson, con l'intervista di Luisella a Mara Carfagna di 10 anni fa. "Questa indimenticabile intervista è la mia idea di conduzione passivo aggressiva, di pregiudizio e di volgarità - chiosa la Lucarelli -. Mara Carfagna, non a caso, ne uscì come una fuoriclasse. Anni dopo Mara Carfagna è presidente di un partito e deputato, Luisella Costamagna si ritrova — lei — nel ruolo di showgirl, a difendere la berlusconiana Zanicchi che fa battute sessiste ad altre donne. Quando si dice la nemesi".