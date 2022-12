Viva Rai2, Fiorello e lo scoop su Amadeus: "Chi porta a Sanremo"

05 dicembre 2022 a

ParteViva Rai 2, l'attesissimo (e contestatissimo) show mattutino di Fiorello, ed è subito botto. Lo showman siciliano infatti ha ospitato l'amico Amadeus strappandogli il nome della conduttrice d'eccezione per una sera al prossimo Festival di Sanremo.



Sul palco dell'Ariston salirà, da padrona di casa, Francesca Fagnani, dominatrice di questo scorcio di stagione con il suo irriverente Belve e astro nascente di viale Mazzini. "Per me è una felicità enorme", ha confermato la giornalista collegandosi con Fiorello e Amadeus da casa, all'alba. "Ma quando te l'ha chiesto?", chiede Fiore. "Mezz'ora fa", è la risposta spiazzante della Fagnani. Se per il debutto di martedì e il gran finale di sabato la partner in scena di Amadeus è certa, Chiara Ferragni, alla Fagnani toccherà una delle tre serate centrali, da mercoledì a venerdì. "Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca", glissa Amadeus. "Perché non ci fai una domanda a noi?", incalza poi Fiorello. "Buongiorno e benvenuto a chi belva si sente", scherza la Fagnani riproponendo un suo tormentone. "Veramente io mi sento un topo!", replica lesto Fiorello.

Altro scoop sanremese di Fiorello. Amadeus, dopo aver annunciato in diretta al Tg1 dell'ora di pranzo di domenica la lista dei 22 big in gara, è in vena di confidenze e rivela un dettaglio che farà impazzire sia i telespettatori indie-snob sia i cacciatori di trash: "Dario Mangiaracina (che insieme a Veronica Lucchesi compone il duo La rappresentante di lista, ndr) mi ha affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu. E io l'ho dato ai Cugini di Campagna".