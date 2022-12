Ballando, le parole pesantissime su Selvaggia: "Nessuno deve permettersi"

Francesco Fredella 05 dicembre 2022 a

Non mancano le polemiche a Ballando con le stelle, dove Selvaggia Lucarelli si è resa protagonista di una lite furibonda con Guillermo Mariotto (che l'ha apostrofata duramente). In pratica, tutto è accaduto quando la Lucarelli ha espresso un giudizio negativo nei confronti di Iva Zanicchi e Mariotto è intervenuto a gamba tesa. Secondo molti telespettatori ci sarebbe molta tensione tra i giurati. Ed è per questo motivo che la Lucarelli ha perso la pazienza?

Sulla vicenda è intervenuto Maurizio Costanzo, che sulle pagine del settimanale Chi ha voluto dire la propria opinione. “Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile”, ha detto. “Ho altri lavori e la famiglia, poco tempo per fare l’ospite in tv e perché credo che sia più utile al programma dire la mia solo il sabato sera”, aveva detto la Lucarelli centellinando la sua presenza in televisione. Tutto questo risponderebbe a una chiara strategia mediatica per non inflazionarsi e non cadere nelle provocazioni?

La Lucarelli conosce bene, molto bene, il mezzo televisivo. Per questo motivo ha deciso di allontanarsi da tutte le ospitate extra. C'è chi giura di sapere che la sua poltrona potrebbe essere a rischio nella prossima stagione di Ballando con le stelle. Sarà realmente così? Non si sa per adesso, ma la notizia certa è che la Lucarelli ha saputo mettere sempre del pepe all'interno del format del sabato sera, condotto da Milly Carlucci. Un suo addio sarebbe molto problematico.