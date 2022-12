Ballando con le Stelle? "Come casa-Soumahoro": una bomba, dietro le quinte...

05 dicembre 2022 a

Viva Rai 2 è partito subito con il botto. Il nuovo format di Fiorello, spalleggiato da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, ha subito regalato soddisfazioni con una serie di ospiti di alto livello. Oltre ad aver avuto Amadeus, che domenica 4 dicembre ha annunciato un cast fortissimo per il Festival di Sanremo 2023, lo showman siciliano ha invitato anche Carolyn Smith.

E ovviamente non sono mancate le battute sul clima tutt’altro che amichevole che si è venuto a creare a Ballando con le stelle: in particolare non sembra correre buon sangue tra la Smith e Selvaggia Lucarelli, con le due che ultimamente sono state al centro di scontri e polemiche. Eppure Carolyn negli anni si è fatta conoscere come donna elegante e posata, ma di recente ha espresso giudizi duri su Selvaggia anche al di fuori del programma di Rai1.

Fiorello ha ovviamente approfittato di tutto ciò per fare ironia: “Dovete sapere che Carolyn è venuta qui da fan. Complimenti Carolyn, perché posso dire una cosa? Guardo sempre Ballando con le stelle ed è davvero molto bello. Io guardo sempre Ballando e devo dire che c’è un clima così amichevole, quest’atmosfera che sembra di stare a casa dei Soumahoro. Ti immagini quando vanno a casa? Lui che parla con la moglie: ‘Perché tua madre! Perché tua madre!’. A giugno c’è il compleanno di mia figlia, vi voglio invitare per creare un clima amichevole”.