Sanremo 2023, chi sono "i figli di..." al Festival: la verità sul Festival di Amadeus

A un bel punto si presenta Amadeus e ti snocciola i 22 big in concorso a Sanremo 2023 (più altri sei in arrivo da Sanremo Giovani). Lo fa di domenica e in diretta al Tg1 delle 13.30: una cosa più Nazional-popolare e intelligente di questa era impossibile (oggi il responso degli ascolti). Ci sono diverse sorprese, un discreto profumo di Anni 90, la quota "giovani" è benissimo rappresentata e non mancano neppure i monumenti della musica italiana, ci mancherebbe. Eccoli qui, i 22, a poco più di due mesi dal via (7-11 febbraio). Ah, per i titoli delle canzoni tocca aspettare, ché Ama mica è fesso, ti nutre di informazioni poco alla volta, come mamma orsa con i suoi orsetti.

GIORGIA

Una delle voci più intense e riconoscibili della musica italiana torna all'Ariston laddove vinse nel 1995 con Come Saprei.

Straordinario il tweet post-annuncio: «Mi scrive mio padre: "Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite?". Genio». E ancora: «A seguire, mio figlio: "Mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito". So' soddisfazioni».

ARTICOLO 31

Grande ritorno del sodalizio che ha fatto la storia della musica italiana negli Anni 90. J-Ax e Dj Jad tornano dopo gli anni dell'indifferenza reciproca, del "non canteremo mai a Sanremo" del... ci siamo capiti. Loro - via social - lo spiegano in rima: «Zero operazione nostalgia/ Avevo detto mai più con Jad o con Fedez/ Avevo detto mai più un talent alla tele/Chi non cambia mai opinione? Gli ottusi o i morti». Amen.



ELODIE

Già all'Ariston al fianco di Amadeus, torna sul palco da artista totale: sa cantare, sa ballare, sa coinvolgere, sa fare tutto. Un tempo avremmo scritto che è anche una gran bella figliola, ma nel 2022 non si può più e allora non lo scriviamo.

COLAPESCE-DIMARTINO

Li conosciamo soprattutto per Musica Leggerissima ma sono molto di più. Pronti a stupire una volta ancora.

ARIETE Se state pensando «Chi è Ariete?

» siete vecchi. È dura da digerire ma, fidatevi, è così. I vostri figli ragionano con la sua testa, le sue strofe sono il loro riferimento.

MODÀ

Amadeus nel corso degli anni ha dimostrato di saper ridare un valore a chi lo ha smarrito qua e là. I, definiamoli, "sentimenti facili" dei Modà si erano un po' smarriti, l'Ariston può rimetterli al centro del villaggio.

MARA SATTEI

Sì, è quella dell'estate passata. Ottima occasione per uscire dal tormento del tormentone.

LEO GASMANN

Sì, è il "figlio di", già aXFactor, già bravo ragazzo, già vincitore di Sanremo Giovani che, però, è stufo di essere "figlio di", "Quello di XFactor", "Bravo ragazzo"...

MR.RAIN Tanta gavetta, il "no" a XFactor nel 2013, il successo. Il singolo Carillon (oltre 20 milioni di views su YouTube) lo ha lanciato, Sanremo può consacrarlo.

I CUGINI DI CAMPAGNA

"Anima mia, torna a casa tua/ Ti aspetterò dovessi odiare queste mura". Più una montagna di capelli (beati loro...).

MARCO MENGONI Artista gigantesco. Il fatto che accetti di tornare in gara certifica la sua umiltà (non ha bisogno di rilanciarsi, né di pubblicità) e la capacità del direttore artistico di attirare gioielli.

ANNA OXA

Ecco, sì, lei un po' era scomparsa. E, lei, ha fatto la storia di Sanremo. Ottima "pescata".

LAZZA

Vale il discorso fatto per Ariete. Stiamo banalmente parlando di uno tra gli artisti con i numeri migliori degli ultimi anni quanto ad ascolti, vendite, tutto.

Rapper milanese, ha tanto da dire e lo fa bene.

TANANAI

Ultimo nel 2022, ha passato un anno a prendersi rivincite. L'umiltà è la sua forza, l'empatia il suo segno di riconoscimento, l'ironia fa il resto. E sa scrivere. Eccome.

PAOLA E CHIARA

Se ti è venuto un brivido, hai tra i 35 e i 50 anni. Ci aspettiamo molto dalle sorelle Iezzi.

LDA

Ovvero Luca D'Alessio, figlio di Gigi, ex studente ad Amici di Maria De Filippi. Gli romperanno le balle per il suo cognome, speriamo abbia la stoffa per smarcarsi.

MADAME Francesca Calearo fa il bis. Non ce l'aspettavamo. Dimostra una volta di più che quelli che se la tirano («io a Sanremo non ci vado e, se ci vado, non ci torno») hanno un problema che è solo loro.

GIANLUCA GRIGNANI

Uh, guarda un po' chi si rivede. Il Grigna ha fatto tutto quello che un artista può fare per rovinarsi ma, di sicuro, non hai mai difettato quanto a coerenza. Ha scritto musica con la M maiuscola, non è mai sceso a compromessi, si è distrutto ma non come quelli che «io sono una dannata rock star!», lo ha fatto per davvero e questo non è certo un pregio, sia mai, ma è bello che un talento che ha toccato il fondo possa avere la sua maledetta seconda occasione. Forza Grigna, siamo con te.

ROSA CHEMICAL

Eccentrico nello stile musicale e nei look, rapper, celebre per i suoi testi "estremi". Il nome? "Rosa" in onore della mamma, "Chemical" è un tributo ai My Chemical Romance, celebre gruppo americano.

COMA COSE

Sono i maestri del calembour e non accettiamo discussioni. Con Fiamme negli occhi si sono fatti conoscere al grande pubblico, Anima Lattina, Mancarsi, Granata sono perle per noi fan della prima ora.

LEVANTE

"Che vita di merda", cantava in Alfonso. In realtà la vita le ha sempre sorriso e lei ha fatto altrettanto. Annunciata per penultima da Amadeus, si è lasciata andare: «Ma sei pazzo? Vuoi farmi venire un infarto?». Onesta.

ULTIMO

L'ultima volta aveva lasciato Sanremo in polemica per la vittoria di Mahmood, a suo dire pilotata dalla sala stampa. Poi Mahmood è diventato Mahmood, lui ha riempito gli stadi e, insomma, ognuno ha fatto la sua bella strada. Cantautore vero, scelta azzeccata.