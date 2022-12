Prima della Scala, D'Agostino scatena il delirio: si presenta vestito così

07 dicembre 2022 a

a

a

La Prima della Scala, ossia eleganza, tradizione e un dress-code che lascia ben poco spazio alle trasgressioni. Già, perché la Prima è la Prima. C'è tutto il gotha, tutta l'Italia che conta, tra politici, vip, star e autorità. E non solo autorità italiane: sul palco reale, oggi mercoledì 7 novembre, per il Boris Gundanov diretto da Riccaro Chailly c'era anche Ursula von der Leyen.

I più maliziosi - e non solo - tra la presidente della Commissione europea e Giorgia Meloni, il premier altrettanto presente sul palco reale, hanno notato una certa freddezza. Già, ben poche parole, almeno quando erano inquadrate dalle telecamere che hanno trasmesso l'evento su Rai 1. Sia Giorgia sia Ursula, va da sé, erano elegantissime, impeccabili, perfette insomma.

Prima della Scala, Meloni e von der Leyen? Clamoroso: sul palco reale...

Così come al netto di qualche piccola trasgressione sexy - che è però concessa - un po' tutti i volti noti presenti alla Prima erano perfettamente nei canoni, perfettamente in linea col dress-code: in questo 2022, infatti, si sono viste pochissime stranezze.

Peccato però che poi ci sia il mitico Roberto D'Agostino, il vulcanico e irriverente papà e padrone di Dagospia, uno per cui le regole sono fatte soltanto per essere sovvertite. E così ha fatto anche alla Prima della Scala. Già, perché come potete vedere nella fotografia qui nell'articolo, D'Agostino si è presentato accompagnato dalla consorte con occhiali da sole, giaccone maculato, camicia nera con croce rossa e pantaloni impreziositi da ideogrammi. Puro Dago, insomma. E per inciso non è la prima volta in cui, alla Prima della Scala, si presenta con look che, nei fatti, sono concessi soltanto a lui.