Asia Argento e Morgan "di nuovo insieme": indiscrezioni clamorose

Morgan e Asia Argento tornano insieme in tv. A lanciare la bomba è Giuseppe Candela su Dagospia. I due si sono amati "dal 2000 al 2007 con la nascita anche della figlia Anna Lou. I due poi erano finiti in tribunale, dicendosi le cose peggiori in tv, ma ora torneranno insieme sul piccolo schermo", si legge sul sito. "L'attrice e il cantante saranno infatti tra gli ospiti della prima puntata di Name That Tune, lo show musicale in onda su Tv8 dal 2020 e giunto alla sua quarta edizione".

Di recente Morgan aveva difeso la sua ex compagna dopo l’uscita di alcuni stralci della biografia non autorizzata Down and out in paradise, sulla morte per suicidio dello chef Anthony Bourdain, fidanzato dell'attrice, in cui si faceva indirettamente cenno a una qualche responsabilità della Argento nel gesto estremo dello chef. Morgan in un post su Instagram aveva scritto: "Io ho amato Asia e ho fatto una figlia con lei, anzi avuto una figlia da lei, una creatura che oggi ha 21 anni ed è una donna meravigliosa, sensibile piena di talenti di ogni tipo e curiosa, colta e dolce, umana profondamente. È figlia dell’amore tra me e Asia (...). L’amore tra me e lei c’è stato veramente, ci siamo amati (...). Non potrei mai dire né fare nulla contro la madre di mia figlia, e anche se non sono più innamorato di lei avrà sempre il mio rispetto e la mia complicità".