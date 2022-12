Carolyn Smith a valanga contro Selvaggia: "Mi secca. Fino a prova contraria..."

14 dicembre 2022 a

a

a

Non si placa la diatriba tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, le due giurate più popolari di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La Smith, ex ballerina e insegnante di ballo, è tornata a parlare del suo rapporto, ormai da tempo conflittuale, con la sua collega giudice. In un'intervista uscita quest'oggi nell’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, la giurata scozzese non ha fatto alcun mistero di non riuscire ad accettare il fatto di essere contraddetta durante lo show dalla Lucarelli, soprattutto perché i suoi giudizi sui concorrenti sono tecnici, visto che è una maestra di danza.

"Non usare l'imperativo!": Selvaggia sbraita contro Carolyn Smith? Lei la umilia

“Quando do un giudizio lei parte con "non sono d’accordo". E mi secca, perché fino a prova contraria la tecnica sono io. Non mi pare carino essere contraddetta e non lo accetto": così si è sfogata la Smith, insistendo sul fatto che secondo lei la giornalista non può andarle contro perché non è un’esperta di ballo. "È un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana": solo poche settimane fa la Smith aveva rivolto queste parole alla Lucarelli. Parole che, però, non hanno fatto altro che accendere ancora di più gli animi. Adesso, confessa la Smith, la situazione inizia a essere pesante: “Mi spiace per la situazione, perché sono sempre stata una donna amica delle donne”.

"Se ne vada". Selvaggia bombarda Carolyn Smith; qua esplode Ballando

Per questa ragione la Smith si è infine lasciata andare ad un accorato appello indirizzato alla sua collega, nella speranza che venga accolto. “Basta polemiche. Abbassiamo un po’ i toni, cerchiamo di stare tutti un po’ tranquilli per un clima migliore in giuria". Con queste parole, dunque, l'ex ballerina sembra voler sotterrare l'ascia di guerra. Chissà che non sia lo stesso anche per la Lucarelli. Lo si scoprirà certamente nella prossima puntata di Ballando, l'attesissima penultima puntata, che andrà in onda sabato 18 dicembre e dove si scoprirà chi tra i concorrenti eliminati verrà ripescato.