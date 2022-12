Hunziker-Trussardi, la foto che chiude per sempre tutto: "Cena top"

16 dicembre 2022 a

Una cena che avea riacceso le speranze dei fan. E invece è arrivata la doccia fredda: tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finita davvero. Ma partiamo dall'inizio. La showgirl ha deciso di pubblicare sui social uno scatto che la ritrae con l'imprenditore al suo fianco. Trussardi è anche il padre di due delle figlie della Hunziker, Sole e Celeste. Osservando la foto verrebbe da pensare che la crisi è alle spalle e che tutto è ripaerto, insomma che la coppia ha finalmente ritrovato la serenità.

Ma c'è una didascalia ad accompagnare la foto che gela davvero chi sperava in una reunion. "Cenetta top tra ex", ha scritto la Hunziker. Una pietra tombale dunque sul rapporto con Trussardi che pare sia definitivamente tramontato. Insomma il ritorno di fiamma di cui tanto si era parlato nelle ultime settimane non c'è stato. Ma va sottolineato un aspetto di questa storia: la Hunziker e Trussardi hanno conservato un ottimo rapporto. Un rapporto civile che permette una separazione indolore soprattutto per le figlie.

Ora la Hunziker si concentrerà sulla sua nuova avventura, quella di nonna. Infatti a breve Aurora, la figlia avuta con Eros Ramazzotti, partorirà. E dunque la Hunziker si troverà ad essere una baby-nonna.