Hunziker-Trussardi, indiscrezione-bomba: "Ora è definitivo"

Chi pensava che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci fosse stato un ritorno di fiamma dovrà ricredersi. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, infatti, i due si sarebbero separati definitivamente. Nei giorni scorsi era girata la voce di un loro riavvicinamento, anche perché i due erano stati visti insieme in diverse occasioni. Adesso, però, pare che la loro storia d'amore sia arrivata davvero al capolinea.

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Trussardi e la Hunziker non sarebbero più una coppia e vivrebbero in case separate, come aveva anticipato qualche giorno fa Vittorio Feltri, storico amico di Tomaso. I due avrebbero provato a ricreare la serenità familiare, ma alla fine le cose non sarebbero andate nel migliore dei modi. Ora, quindi, la coppia si sarebbe detta definitivamente addio.

Dopo la prima separazione da Trussardi, avvenuta lo scorso gennaio, la showgirl svizzera ha avuto un flirt con un altro uomo, mentre l'imprenditore - nonostante i numerosi gossip sul suo conto - ha smentito qualunque altra relazione. Dunque, nonostante mesi fa i due abbiano iniziato a rivedersi in modo più o meno assiduo, adesso - come conferma il settimanale Chi - pare si sia arrivati alla separazione definitiva.