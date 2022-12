Ballando, Selvaggia Lucarelli: "Complimenti, perché...", clamoroso schiaffo alla Costamagna

18 dicembre 2022 a

a

a

Altra puntata di Ballando con le stelle e altre scintille, anche nel corso della semifinale condotta da Milly Carlucci e trasmessa su Rai 1 nella serata di sabato 17 dicembre. Al centro, ancora una volta, Selvaggia Lucarelli.

Infatti nel corso della puntata è stata ripescata una coppia. E tra i possibili ripescati anche la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: in realtà i due non sono stati eliminati, bensì la Costamagna si è ritirata a causa di un infortunio.

"Non è il Donbass". Ballando, Selvaggia sgancia la bomba prima della diretta

E così, dopo l'esibizione della coppia, ecco che sono piovuti elogi per la Costamagna da tutti, tranne che da Selvaggia Lucarelli, la quale ha deliberatamente e ostentatamente ignorato la giornalista. I complimenti erano soltanto per La Rocca: "Molto bello e devo fare i complimenti a Pasquale ed ho capito perché vinci tutte le competizioni nelle altre edizioni se fai queste coreografie", ha affermato tagliente la Lucarelli. Già, Selvaggia ha ancora il dente avvelenato per l'eliminazione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. E già prima della puntata si era detta sicura del ripescaggio della Costamagna.