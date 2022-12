Ballando, Selvaggia: "Per la Zanicchi regole diverse". Bomba e gelo della Carlucci

18 dicembre 2022 a

Ormai è un appuntamento fisso nell'appuntamento: si parla del duello rusticano tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1, la puntata è quella del 17 dicembre, la semifinale.

E lo scontro tra le due, che si beccano da tutta la stagione e non solo in studio, è ovviamente proseguito. Infatti la Lucarelli ha avuto ovviamente da ridire sulla performance dall'aquila di Ligonchio, che si è esibita in un valzer insieme al suo Samuel Peron, i due indossavano i panni di Rossella O’Hara e Rhett Butler.

Ad aprire la polemica, in verità, è stato Ivan Zazzaroni: "È il quindicesimo valzer che fai", ha dileggiato la Zanicchi. Dunque a stretto giro ecco Selvaggia: "Condivido con Ivan, qui si portano balli diversi. Non capisco perché per Iva si faccia un’eccezione. Non si porta lo stesso ballo in più puntate". Bum. Insomma, la Lucarelli parla di regole diverse per la Zanicchi: evidente l'imbarazzo in diretta di Milly Carlucci.

Da par suo, la conduttrice di Ballando ha provato a difendersi: "L'abbiamo deciso noi della produzione". Difesa un poco debole e che per certo non ha convinto il pubblico dei social. La Lucarelli ha ribattuto: "Deve valere per tutti, perché se per uno il paso doble è il suo ballo forte lo porta sempre. Perché fare sempre un valzer, perché non sa fare altri balli? Non funziona così", ha infilzato la Zanicchi (e Ballando tout-court).