Ballando, dramma-Paola Barale: "Non ce la faccio. Il respiro..."

18 dicembre 2022 a

a

a

Un fulmine su Ballando con le stelle, magari non propriamente a ciel sereno ma comunque fulmine: Paola Barale infatti si è ritirata nel corso della semifinale del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, semifinale andata in onda sabato 17 dicembre. La showgirl ha infatti annunciato in diretta di non ballare a causa dell'infortunio.

Per inciso un infortunio di non poco conto: la Barale ha delle costole incrinate e, ultimamente, la situazione si è aggravata. A sconsigliarle di danzare è stato direttamente il dottore: "Il medico non mi ha dato l'ok per ballare e quindi stasera non posso ballare", ha fatto sapere per la delusione del pubblico.

"Ma il canone...": Ballando, valanga di insulti contro Carlucci e la Rai

E subito dopo l'annuncio, lo stesso pubblico in studio ha iniziato a rumoreggiare per il disappunto. Sara Di Vaira ha anche provato a convincere la Barale a restare, a scendere in pista, ma la diretta interessata non ha fatto alcun passo indietro: “Io mi sono impegnata molto il Charleston all’inizio non mi piaceva invece alla fine si, ma non c’è la faccio con il respiro e con il fiato", ha fatto sapere. E ancora: "Io avevo voglia di esibirmi perché mi sarebbe piaciuto esibirmi con un ballo che mi piaceva", ha concluso Paola Barale. Insomma, niente da fare.