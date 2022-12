Mara Venier, rivelazione choc: "Cosa mi hanno fatto con un coltello"

23 dicembre 2022 a

L'amore, la tv, un passato difficile. Mara Venier si confessa in una intervista a Il Messaggero e parla della violenza sulle donne: "Quando ero poco più che ventenne sono stata oggetto della violenza. Minacciata di morte con un coltello, stalkerizzata per anni". La conduttrice di Domenica In spiega che la Mara di oggi non sarebbe stata immobile ma all’epoca era totalmente nelle mani di quest’uomo che ora non c’è più.

La Venier parla poi dei suoi amori più famosi e importanti, come Jerry Calà e Renzo Arbore, con i quali oggi ha un bel rapporto di amicizia. Ma il suo amore più importante è Nicola Carraro, con il quale condivide la vita da 22 anni e che ha sposato nel 2006: "L'unico che non voleva cambiarmi. L’unico che non è geloso del mio passato, anche degli uomini del mio passato".

Ma Mara Venier, che ora purtroppo ha il Covid, rivela che durante un periodo molto difficile per la sua carriera, quando la Rai la mandò via, è stata aiutata molto dalla De Filippi: "Mi avevano cacciato, dicendo che ero vecchia, cinque anni fa. Mi ha salvata Maria De Filippi". Della collega, volto ormai storico di Mediaset, zia Mara non può che parlare bene. è stata infatti la De Filippi a chiamarla a Tu si que vales e a "rilanciarla".