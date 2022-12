Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, voci clamorose "Patto segreto"

30 dicembre 2022 a

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi presto sposi? Al momento i due sarebbero impegnati nella preparazione della loro nuova casa. Ma una fonte, che è voluta rimanere anonima, ha rivelato al settimanale Nuovo che l'ad di Mediaset sarebbe intenzionato a fare il grande passo, una volta finiti i lavori della casa: "Appena saranno ultimati i lavori della casa da sogno, lui la sposerà".

Il magazine, però, non si è limitato a parlare con una persona molto vicina alla coppia. Ma ha contattato anche il sindaco di Portofino, la cittadina ligure dove da tempo Berlusconi e la Toffanin vivono insieme ai loro figli. Il primo cittadino ha detto che se queste voci venissero confermate, lui non avrebbe alcun problema a celebrare il loro matrimonio: “Sarebbe un onore per me poter celebrare le loro nozze”.

Ma dove potrebbero sposarsi Silvia e Piersilvio? Secondo il sindaco di Portofino, i due potrebbero convolare a nozze nella cappella di San Sebastiano a Colletto e fare la festa magari nella loro nuova casa, che proprio in quest’ultimo periodo stanno sistemando: “Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà", ha detto al settimanale Nuovo.