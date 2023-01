Celentano, strane voci nel giorno del compleanno: "Chissà se stamattina..."

07 gennaio 2023 a

"Chissà se questa mattina Mina ha preso il telefono e ha fatto gli auguri ad Adriano Celentano": se lo chiede Dario Salvatori in occasione del compleanno del cantante, che oggi compie 85 anni. Il giornalista e critico musicale su Dagospia scrive: "Il rito si celebra da sessantacinque anni. Non è poco. Se era cartaceo cominciava sempre così: 'Tanti Auguri! Molleggiatino mio!'. Nei Sessanta era spesso telefonico: 'A pensarci bene a me sembra di non essere mai stata adulta. Subito responsabilizzata. Subito vecchia, quasi. Tu no. Tu ragazzo forever. Non ti sei mai stancato di fare casino'".

Il ricordo di Salvatori, poi, va avanti: "Nei Settanta, il decennio in cui si sono frequentati di meno, bastava un segnale materno da parte della Tigre: 'Da un paio di pantaloni improbabili alla voglia di cantare il Celeste. Beato te!'". E ancora: "Nei dorati anni Ottanta gli auguri erano quasi sempre materni: 'Sei sempre in testa al gruppo, senza farti sorpassare da immeritevoli inseguitori capaci di giovanilismi e modernismo, ma non di giovinezza o di modernità. Mi domando se ti possano aver salvato le proverbiali pause'. Ecco i Novanta: 'E ti metti a urlare di foche, petrolio, armi, cibo, dischi, ladri di verità. Solitamente tutti smettono di voler cambiare il mondo a una certa età, quella bruttissima della resa, quando la delusione incombe e zittisce'".

Si arriva poi agli auguri del 2000: “'Ciao dove sei?'. Sono arrivati i cellulari, vicini ma invadenti, plastici ma inguardabili, con quell’antennone che spunta da tutte le parti. Anche chi ha cantato 'Se telefonando' si adegua: 'Dimmi che non è vero! Tu settant’anni! No, non è possibile. Mi sembrano passati cinque minuti da quando eravamo ragazzi. Oddio…ragazzi…'". Infine "il nuovo secolo". A questo punto Salvatori lavora di fantasia: "Tutto diventa liquido, addirittura le canzoni, i social, i video messaggi, i podcast, le app… Come saranno stati oggi gli auguri di Mina ad Adriano? Proviamo. '85 anni il giorno della Befana solo te potevi festeggiarli. Non saranno certo loro a fermarti. Di questo sono più che sicura. Auguri, Adriano! Auguri davvero'".