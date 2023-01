Iva Zanicchi, confessione drammatica: "Ero impaurita da mio padre"

07 gennaio 2023 a

"Ero impaurita da quell'uomo". Le barzellette ardite a Ballando con le stelle sono solo una parte, la più guascona e irriverente, dell'animo di Iva Zanicchi. La cantante 82enne, però, nella sua lunga e fortunata vita ha passato momenti caratterizzati da grande sofferenza. Il primo, brutto ricordo, è quello dell'incontro con il padre Zeffiro, tornato a casa dopo essere stato internato in un campo di concentramento in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale.

"Lo vidi per la prima volta a 5 anni - ha rivelato l'Aquila di Ligonchio in una intervista al settimanale DiPiù - ed ebbi paura di quell’uomo sconosciuto, smagrito tanto da non riuscire neanche a chiamarlo papà. Il nostro primo Natale, però, lo ricorderò sempre. Papà era elettricista e aveva costruito un bellissimo presepe con tutte le lucine, una cosa ora normale ma impensabile a quei tempi. Infatti tutti nel paese passarono ad ammirarlo e io mi sentivo davvero orgogliosa di un papà così bravo. Quel Natale resterà per sempre nel mio cuore perché li imparai ad amare mio padre".

Chiusa l'avventura a Ballando, dove ha raggiunto la finalissima in coppia con Samuel Peron dopo aver passato l'intera edizione a polemizzare con la giurata Selvaggia Lucarelli (con tanto del famigerato "tr***a" che la cantante ha indirizzato a bassa voce in diretta alla giornalista che l'aveva appena stroncata), la Zanicchi si prepara a partecipare a Il cantante mascherato, altro show Rai condotto sempre da Milly Carlucci, e a fare da inviata speciale di Alberto Matano a La vita in diretta direttamente dal Festival di Sanremo, evento che conosce forse meglio di chiunque altro.