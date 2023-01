Domenica In, il retroscena di Lorella Cuccarini: "Usciva sangue"

07 gennaio 2023 a

Lorella Cuccarini svela retroscena sulle sue ospitate in tv. La ballerina e insegnante di Amici, su Youtube, racconta un episodio che l'ha vista protagonista. La Cuccarini era a Domenica In, in pausa pubblicitaria. Eppure, a causa di un'emergenza, è dovuta correre in bagno finendo per farsi male.

"Mi scappava la pipi e con i miei tacchi 12 prendo e cado. Sbatto il mento e mi rialzo con questo mento che era aperto e il sangue che usciva". Un incidente che non l'ha fermata dall'andare in onda: la conduttrice tv si è fatta subito mettere i punti dal medico presente e in men che non si dica era in studio.

Da tempo la Cuccarini è presenza fissa del talent di Canale 5. Una avventura arrivata dopo la polemica che la coinvolse con Alberto Matano. Tra i due conduttori de La Vita in Diretta i nervi erano tesissimi. Da lì la decisione di lasciare la Rai: "Sì, sono stata io ad andare da Maria perché era un momento complesso in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato perché è stata molto difficile". Poi, in riferimento alla sua presenza ad Amici, "mi piace l’idea di essere un punto di riferimento per loro, una spalla solida e una persona che possa motivare, proteggere e anche consegnare un po’ di furbizia".