Sanremo 2023, Ferragni umilia Elisabetta Canalis? Occhio a questa foto

Uno sfregio a Elisabetta Canalis, bello e buono. Non è passata inosservata, al popolo dei social, la foto pubblicata da Chiara Ferragni tra le storie della propria pagina Instagram. L'influencer è già con vista Festival di Sanremo: martedì sarà sul palco dell'Ariston per affiancare Amadeus come co-conduttrice e per scaldare il clima ha pensato bene di posare davanti al mare con lo slogan "La mia Liguria".

Guarda caso, proprio lo stesso di una contestatissima campagna promozionale che la Regione Liguria aveva affidato a Elisabetta Canalis, sarda di nascita e ormai trapiantata a Los Angeles.

Un anno fa l'ex velina di Striscia la notizia era stata massacrata, letteralmente, anche perché sullo sfondo del suo spot c'erano i grattacieli di Los Angeles, non esattamente le spiagge e le baie da sogno delle Cinque Terre. Tra gli utenti, impazziti, c'è chi suggerisce una semplice battuta ironica della Ferragni (sempre molto attenta ai tormentoni), chi invece suggerisce si tratti di una vera e propria "frecciata" indirizzata alla Canalis.

Anche la moglie di Fedez, però, come da tradizione non sfugge alle critiche. Colpa di altre foto pubblicate su Instagram: la prima per pubblicizzare un vezzoso pigiama rosa con cuoricini rossi. Dopo lo scatto "casalingo" e rassicurante, ecco la influncer in versione ultra-sexy pre-Festival, top scollato e pantalone nero aderente. Pioggia di contestazioni, del tipo: "Ma chi ti veste ce l’ha l’occhi?".