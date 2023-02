Sanremo 2023, Amadeus confessa: "Non ho fatto un invito ufficiale. Ma...", chi porta all'Ariston

05 febbraio 2023 a

Ormai mancano soltanto due giorni al via del Festival di Sanremo 2023: martedì 7 febbraio, infatti, si accenderanno i riflettori sul palco dell'Ariston. Nel frattempo cresce l'attesa e come sempre montano le polemiche, altrimenti che festival sarebbe?

Alla kermesse, si apprende, prenderanno parte in veste di ospiti internazionali band del calibro dei Depeche Mode e i Black Eyed Peas, mentre circolano voci impazzite - e non confermate - su Madonna in veste di super-ospite.

Per certo, nel frattempo, Amadeus - il direttore artistico e conduttore di Sanremo - ha confessato in un'intervista a Chi, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, chi vorrebbe come superospite più di tutti gli altri: "Jose Mourinho. C’è sempre stato il desiderio di averlo. Sono un suo grande fan. Mi piace il carisma, mi piace come si relaziona con il pubblico. Mi piacciono le persone con una forte personalità", ha spiegato Amadeus, che è interista (e probabilmente non ha mai scordato il triplete consegnato dalla gestione dello Special One ai nerazzurri. Non ho fatto un invito ufficiale ma non nascondo che mi piacerebbe averlo come ospite", ha aggiunto. E chissà che il portoghese non finisca col calcare il palco...

Dunque, un pensiero per Sinisa Mihajlovic, che fu sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus due anni fa, insieme a Zalatan Ibrahimovic. Sinisa, purtroppo, è scomparso lo scorso dicembre: "È stato uno dei momenti più belli dei miei Festival… Ricorderò sempre quella sera e l’ottimismo che accompagnava Sinisa, non avremmo mai immaginato di doverlo ricordare, eravamo convinti che ce l’avrebbe fatta", ha concluso Amadeus con rammarico e tristezza.