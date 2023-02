Barbara D'Urso, "ho scoperto un uomo che...": parole clamorose su Briatore

06 febbraio 2023 a

"Siamo usciti un po’ di volte con altri amici": Barbara D'Urso parla così di Flavio Briatore nell'intervista concessa al Corriere della Sera. "L’ho conosciuto - ha spiegato la conduttrice di Pomeriggio 5 -. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro".

Quando la giornalista le ha fatto notare che sia lui che lei sono o molto amati o molto odiati, lei ha risposto: "Io ho detrattori a prescindere che detraggono anche se dico che c’è il sole; ho detrattori che detraggono perché gli sto antipatica ed è giusto così; e ho detrattori che detraggono inutilmente tipo che, quando l’anno scorso è uscita la notizia del teatro, hanno scritto “cacciata a calci da Mediaset” e, invece, come vedete, sono a Mediaset". La D'Urso, infatti, sta per debuttare a teatro con "Taxi a due piazze". Il tour partirà da Milano e la porterà in giro per l'Italia fino al 19 aprile. "Muoio dalla paura", ha detto a proposito del debutto.

I suoi sono dei ritmi davvero serrati. "Prendo delle goccine naturali, mi addormento, poi alle due mi sveglio, ripeto le battute. Mi riaddormento. Mi risveglio alle quattro, ripasso i movimenti di scena: sul palco, c’è un divano che fa parte di due case; mentre stai seduto a destra, succede altro a sinistra e devi far finta che non succede... Poi, alle sei e mezzo mi alzo, faccio ginnastica e mi riprendo, mezz’ora o 45 minuti col personal trainer".