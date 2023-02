Barbara D'Urso "via, e dentro...". Clamorose voci di corridoio a Mediaset

Roberto Tortora 02 febbraio 2023 a

Clamoroso cambio al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione: via Barbara D’Urso, dentro… Enrico Papi. La rivelazione è apparsa sul sito Davidemaggio.it, che ha stravolto le previsioni di Maurizio Costanzo, il quale aveva assicurato lo scorso anno che la trasmissione sarebbe stata sempre guidata dalla regina dei salotti pomeridiani Mediaset. Gli ascolti non eccellenti della passata edizione, però, sono andati a danno della sua riconferma e non solo, perché Pier Silvio Berlusconi aveva anche invocato una pausa del programma, per consentirgli una riorganizzazione.

A quanto pare, quindi, la quarta edizione del programma ci sarà ed Enrico Papi, quindi, dovrebbe far ritorno alla casa madre dopo l’esperienza a TV8. Per lui progetti importanti, non solo La Pupa e il Secchione infatti, bensì anche la veste di opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Pare che sia stato lo stesso Papi a chiedere la conduzione del programma di Italia 1, in cambio della sua presenza nello studio del reality show di Canale 5. Secondo quanto ha anticipato TvBlog, Papi siederà al fianco di Vladimir Luxuria come opinionista dell’Isola. E c’è chi pensa possa essere il primo passo per sostituire in futuro proprio Ilary Blasi alla conduzione del reality. Sempre che Mediaset mantenga i diritti dell’Isola dei Famosi, in scadenza a dicembre.

Enrico Papi dovrebbe succedere a La Pupa e il Secchione, dunque, a Barbara D’Urso ed essere il quarto capitano della trasmissione, dopo che nel 2020 era stato Paolo Ruffini e nel 2021 era toccato, invece, ad Andrea Pucci. Non un inedito per il conduttore romano, che aveva già vissuto l’esperienza nel 2006 con Federica Panicucci e nel 2010 con Paola Barale.