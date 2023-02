Ilary Blasi, foto esplosiva: ora Totti è in ginocchio

07 febbraio 2023 a

Mentre le trattative per il divorzio stanno prendendo forma, Ilary Blasi guarda avanti. Dopo l'addio a Francesco Totti, la conduttrice sembra aver ritrovato la felicità. Al suo fianco c'è Bastian Muller, imprenditore tedesco. I due si stanno concedendo le prime passeggiate di coppia per le strade di Roma. Lo conferma la Instagram story pubblicata dall’uomo che fotografa la Fontana di Trevi per poi caricare lo scatto sul suo profilo. A riportare lo scatto la stessa Blasi, che ha ricondiviso la storia del fidanzato.

La loro sembra dunque una relazione più ufficiale che mai. Non a caso la conduttrice, in occasione delle vacanze invernali, ha presentato l'aitante imprenditore alla famiglia. La coppia è stata avvistata in Trentino. La conduttrice si è dunque ritagliata qualche giorno da trascorrere in montagna insieme alla sorella Silvia, al marito di lei, Ivan, e a un gruppo di amici. Nel frattempo anche Totti non sta a guardare.

Le voci di una crisi tra l'ex calciatore e Noemi Bocchi sembrano naufragate. Totti e la nuova compagna sono appena andati a vivere insieme e non mancano di passare weekend e serate in compagnia dei figli di entrambi. Proprio come mostrato dalla figlia di lui, Chanel.