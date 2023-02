Bassetti: "Che schifo Blanco". Il sospetto: "Esame tossicologico"

08 febbraio 2023 a

a

a

Matteo Bassetti, in due post pubblicati sul suo profilo Instagram, massacra Blanco, che ieri sera 7 febbraio, al Festival di Sanremo ha cominciato a sfasciare il palco perché non gli funzionavano bene gli auricolari. "Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani dopo avergli fatto fare un esame tossicologico", scrive il direttore della Clina malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Ottimo spot: anti-modello per i giovani", chiosa.

E non finisce qui. Perché in un video pubblicato poco dopo Matteo Bassetti prosegue: "Vandalismo a Sanremo. Spettacolo indecoroso verso mezzanotte quando Blanco ha iniziato a prendere a calci il palco spaccando le fioriere. Questo è un vandalo", attacca il professore. "Non so se fosse sotto effetto di stupefacenti ma io mi aspettavo una condanna immediata da parte del conduttore, cosa che non c'è stata. Anzi, quasi gli hanno chiesto scusa. Per fortuna il pubblico ha fischiato". "Ma dove vogliamo andare se non sappiamo neanche gestire questi personaggi?", si chiede Bassetti. "Un Paese in balia di un vandalo, un pessimo esempio per i ragazzi, bruttissimo. E nessuno che gli abbia fatto il cazziatone. Sono molto felice che nessun sanitario sia salito sul palco, noi siamo".