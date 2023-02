Sanremo 2023, la lezioncina di Paola Egonu: "Se prendi un bicchiere d'acqua..."

09 febbraio 2023 a

Non parla tanto di razzismo ma dell'essere uguali al di là del colore della pelle e infine fa una dichiarazione d'amore all'Italia. Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, comincia così il suo monologo: "Questa sera non sono qui a dare lezioni di vita perché alla mia età sono più le cose da imparare che quelle da insegnare. Cerco di ricavare da ogni giorno un insegnamento". E prosegue: "Da bambina ero fissata con i perché - ha aggiunto - e ancora ora ho i miei perché. Perché mi sento diversa? Perché vivo questa cosa come se fosse una colpa? Col tempo ho capito che questa mia diversità è la mia unicità e che alla domanda perché io sono io c'è già una risposta: perché io sono io".

Poi, sulla sua "diversità", osserva: "Siamo tutti uguali oltre le apparenze". E fa l'esempio dell'acqua che se messa in bicchieri colorati cambia il colore ma non le sue caratteristiche, la freschezza, la vita.

E ancora: "Amo l'Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra, che per me è la più bella del mondo e ho un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo Paese in cui ripongo tutte le mie speranze di domani".