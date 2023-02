Sanremo, addio alla Rai? "C'è un'offerta", clamoroso a Festival in corso

10 febbraio 2023 a

Addio, Rai? Clamoroso durante il Festival di Sanremo 2023: la kermesse dal prossimo anno potrebbe infatti lasciare viale Mazzini. "È arrivata al Comune di Sanremo un’offerta non della Rai per organizzare e gestire il Festival di Sanremo a partire dal prossimo anno": lo conferma a Striscia la Notizia direttamente Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune ligure, il tutto a precisa domanda di Pinuccio, inviato del tg satirico dei Canale 5.

Insomma, la possibilità è clamorosamente sul piatto. "La valutazione per la gestione di un Festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa — ha aggiunto Faraldi —. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento". Dunque le parole del sindaco, Alberto Biancheri: "Non ho ancora letto la lettera, dopo il Festival la valuteremo nelle sedi opportune". Parole che pesano come pietre.

Certo, siamo solo agli inizi di una possibile trattativa, ma il fatto è di per sé clamoroso. E il fatto che esponenti dell'amministrazione di Sanremo confermino, fa pensare che la questione sia più definita di come si possa immaginare. Sempre Striscia, commentando la vicenda, ricorda: "Dopo 73 edizioni, quindi, il Festival della canzone italiana potrebbe non essere più trasmesso dalla Rai. Ricordiamo che la convenzione tra Rai e Comune di Sanremo è in scadenza e che una recente sentenza del Tar sollecitata da Afi (Associazione Fonografici Italiani) apre la strada verso il bando pubblico", concludono dalla redazione del tg satirico di Canale 5, che però fa anche sapere che la proposta è stata protocollata lo scorso mercoledì e che a farsi avanti non è un'emittente televisiva, bensì un operatore del mondo dello spettacolo. Insomma, staremo a vedere...