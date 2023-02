Sanremo 2023, "a Francesca Fagnani è arrivato un messaggio..."

10 febbraio 2023 a

Annuncio "importante" in conferenza stampa, dove Amadeus ha spiegato quanto accaduto dopo la co-conduzione di Francesca Fagnani. "A Fagnani è arrivato un messaggio da parte di un imprenditore napoletano, vicino al Calcio Napoli e Napoli, che vuole regalare dei biliardini al carcere minorile di Nisida". La giornalista, infatti, ha portato sul palco dell'Ariston la storia dei ragazzi in carcere e del loro futuro.

"Hanno rapinato, hanno ucciso, hanno occhi che chiedono aiuto, senza sapere quale aiuto e a chi. La scuola l'hanno abbandonata, ma nessuno li ha cercati. E quando gli domando cosa cambieresti della tua vita, quasi tutti rispondono 'sarei andato a scuola'", ha detto per poi appellarsi allo Stato affinché non "esista più nelle aree più fragile del paese" solo per combattere la criminalità, "ma dovrebbe combattere la dispersione scolastica ed educativa. È una questione di democrazia e di uguaglianza su cui si fonda la nostra Repubblica".

Un discorso che ha toccato l'imprenditore, ora intenzionato a fare qualcosa per alleviare il tempo in cella. La Fagnani, co-conduttrice nella seconda serata del festival, ha raccontato la sua esperienza nel carcere minorile di Napoli, a Nisida. Non senza sferrare qualche critica. Citando l’articolo 27 della Costituzione, la conduttrice di Belve ha fatto riferimento al principio di non colpevolezza: "In Italia la prigione serve solo a punire il colpevole, non serve a rieducare e a reinserire nella società".

Intanto la penultima serata vedrà gareggiare i duetti e le cover. Si esibiranno tutti i 28 cantanti Big in gara sulle note di cover italiane e internazionali accompagnati da ospiti d'eccezione. Tornerà sul palco anche Fedez, Elisa e Carla Bruni che duetterà con Colapesce e Dimartino.