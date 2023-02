Lorella Cuccarini, disastro a Sanremo: "Ragazzi...", vola giù dal palco

10 febbraio 2023 a

Brutto incidente per Lorella Cuccarini: la ballerina e showgirl, 57 anni, è caduta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, durante la prova del duetto che la vedrà protagonista questa sera al Festival al fianco del giovane Olly sulle note di La notte vola, suo indimenticabile successo degli anni Ottanta. Ma a fare un volo a faccia avanti, mentre ballava su tacchi vertiginosi, è stata proprio Lorella, nell'ultima stagione insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Da grande professionista, la Cuccarini, "la più amata dagli italiani", si è subito rialzata e ha portato a termine la prova. "Ragazzi, ho fatto un volo…", il commento prima di lasciare il palco.

Alla vigilia della loro esibizione in coppia nella serata dei duetti, Olly si sfregava le mani: "E' stata una scelta dettata dalla top line del brano, che secondo me e JVLI è molto forte e attuale. Mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni '80 e sono onorato di poter esibirmi sul palco con un'icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo". Forse troppo, a giudicare dall'imprevisto.

Olly è uno dei sei giovani ad essere approdati da Sanremo Giovani ai Big ed è in gara al Festival con il brano Polvere scritto e composto da lui, JVLI, suo fedele producer ed Emanuele Lovito. Uscito oggi Gira, Il Mondo Gira repack dell'ultimo Ep Il Mondo Gira. Olly ha inoltre appena registrato il tutto esaurito per la data del 6 aprile ai Magazzini Generali di Milano de Il Mondo Gira Live, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Al sold out si aggiunge una seconda data milanese che si terrà mercoledì 5 aprile sempre ai Magazzini Generali.

Primo: ci avete chiesto se a Sanremo balleremo…secondo voi?

Attenzione ⚠️: sul palco non saremo soli

Partiamo dalle basi, con il tutorial de La Notte Vola pic.twitter.com/IabLDtlx3j — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) February 6, 2023