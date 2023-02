Fedez insulta Mario Giordano: "Cloaca, fai schifo al ca***"

19 febbraio 2023 a

a

a

Ancora lui. Ancora Fedez, il rapper dei baci a Sanremo e delle volgarità assortite. Questa volta pensa bene di insultare Mario Giordano e Fuori dal coro, la trasmissione di Rete 4, il tutto ovviamente indossando la maglietta-sponsor del suo podcast.

Infatti il maritino di Chiara Ferragni ha telefonato a una inviata del programma, la quale aveva chiesto a degli amici di Fedez e Ferragni se il rapper fosse omosessuale. E Fedez non ha gradito più di tanto.

"Come fanno affari alle spalle della Rai": altra bomba su Fedez e Ferragni

Così, su Instagram, ha postato un video in cui mostra parte della telefonata all'inviata di Mario Giordano. Ma non solo. Come detto, poi passa agli insulti: "Caro Mario Giordano, siete la cloaca del giornalismo, fate schifo al ca***", ha commentato con la consueta finezza. Cloaca chi?

Fedez insulta Giordano: clicca qui per vedere il video