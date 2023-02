Al Bano, le sconvolgenti parole su Vladimir Putin

21 febbraio 2023 a

“Ho imparato che tutte le cose finiscono”: Al Bano si è detto fiducioso per il futuro della guerra in Ucraina, in corso ormai da un anno. Su Vladimir Putin, in particolare, ha affermato: "L’ho vissuto, l’ho visto da vicino molte volte. Ci sono cose che non possono essere descritte, gesti altrui che fanno capire come stanno le cose al di là delle parole. Ho assistito all’armonia tra lui e Berlusconi”.

Sempre sullo zar, poi, ha detto che “filo-occidentale, sì, lo era certamente. D’altra parte dimentichiamo che sono gli architetti italiani ad aver costruito San Pietroburgo. Quanti teatri che ci sono a Odessa… I russi non hanno mai odiato l’Occidente, certo difendendo le proprie radici”. Ma delle cause che hanno portato allo scoppio del conflitto non vuole parlare: “Non val la pena”. Putin invece proprio oggi è stato molto duro con l'Occidente. Nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale russa ha detto: "Non diventeremo mai come il regime di Kiev e le élite occidentali", che, a suo dire, sono impegnate nella "caccia alle streghe".

Al Bano, poi, ha aggiunto: "Quando i russi su invito di Castro stavano portando i missili a Cuba, Kennedy alzò il telefono e chiese a Krusciov chi sarebbe stato il padre di una terza guerra mondiale, chi si assumeva le responsabilità e le conseguenze. Lui capì e si fermò. Non le pare che Putin lo avesse fatto capire, in passato, che ci sarebbero state conseguenze? Ovvio: l’invasione è ingiustificabile”.