Viva Rai2, Amadeus spiazza Fiorello: "Una cosa che non ho mai fatto prima"

"Sono nel camerino dei Soliti Ignoti e faccio una cosa che non ho mai fatto nei precedenti quattro Festival: spoilerare già oggi alcune cose importanti relative a Sanremo 2024": Amadeus lo ha detto questa mattina, in collegamento con Fiorello a Viva Rai2. Insomma, sembra proprio che il conduttore non riesca proprio a dimenticare il festival, la cui ultima edizione si è chiusa appena dieci giorni fa.

Alla fine, però, il suo collegamento si è interrotto. Per questo Fiorello ha rimandato tutto a domani. Secondo alcuni, si sarebbe trattato solo di uno scherzo di Carnevale. Ma sui social le ipotesi sono tante: secondo la maggior parte degli utenti, potrebbe trattarsi degli abiti che indosserà sul palco dell'Ariston, visto che lunedì in diretta a Rtl 102.5 aveva detto che presto sarebbe andato a scegliere i vestiti per il prossimo festival.

Tanti i commenti sui social. "Domani svela direttamente i 57 cantanti in gara", ha scritto ironicamente un utente su Twitter. Un altro invece: "Peggio di quelli che a carnevale ti chiedono cosa farai a capodanno c’è solo Amadeus che già sa cosa farà al festival 2024". E un altro ancora si è limitato a commentare: "Che ansia".