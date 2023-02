Wanda Nara, cose da pazzi: 300mila euro per questo "gingillo"

23 febbraio 2023 a

Wanda Nara si confessa e lo fa ai microfoni di Belve, il programma di Francesca Fagnani che va in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due. Wanda Nara parla del suo rapporto con Mauro Icardi: "Se stiamo insieme? Sì, sì è tuttora mio marito e saremo per sempre una famiglia". Insomma a quanto pare tra i due le tensioni restano. E la showgirl argentina ha voluto mettere le cose in chiaro: "Con Mauro siamo sposati da quasi dieci anni, per me è una fortuna, per lui non lo so". Poi la Fagnani le ha fatto una domanda precisa. E riguarda il gesto con cui lo stesso Icardi avrebbe provato a riconquistarla. "È vero che le ha regalato una borsa da 300mila euro?".



La risposta è stata netta: "Costa così tanto? Posso uscire? È difficile da trovare, ma si può comprare online. Ha questo prezzo proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! Questo è il mio secondo amore". La borsa in questione è un modello di Hermès, una Birkin Himalaya 30, con alcuni dettagli in oro bianco 18 carati e alcuni diamanti incastonati. Un vero e proprio oggetto di lusso che Wanda Nara si tiene ben stretto.