Fedez cacciato di casa? "Il rifiuto degli amici"

Da giorni la casa più famosa d’Italia non è più quella del Grande Fratello Vip, dove pure ne succedono di cotte e di crude. No, ormai l’appartamento più chiacchierato di tutti è quello dei Ferragnez di CityLife a Milano, dove si vivono giorni di crisi tra Chiara e Federico. Una sorta di “guerra dei Roses” all’italiana. Il bubbone, già formatosi evidentemente da un po' di tempo, è esploso durante il Festival di Sanremo. Da un lato, la pacatezza e la gentilezza della Ferragni nella sua co-conduzione e nella sua lettera alla se stessa bambina; dall’altro, le esternazioni politiche di Fedez sulla nave da crociera prima e le performance hot sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical poi. E, una volta finita la kermesse, il ritorno a Milano e una separazione che, da social (niente più stories e contenuti di coppia, ma ognun per sé), è diventata effettiva anche nella realtà.

I fan del gossip si sono scatenati a colpi di commenti ironici: “Guardo ogni minimo dettaglio per vedere dov’è nascosto Federico Lucia Fedez, e voi?” oppure “Anche oggi niente Fedez. Torno domani” e ancora “Ci vediamo al prossimo post e alla prossima puntata di “Chi l’ha visto”. Nel frattempo Fedez ha avuto l’occasione di collezionare un’altra figuraccia, attaccando sui social Mario Giordano per il suo difetto di voce e la sua trasmissione Fuori dal Coro, che avrebbe cercato di scavare nella sua vita per scovare chiari segnali di un’omosessualità, dopo il bacio in diretta con Rosa Chemical.

E che la crisi sia palpabile lo si è notato anche durante la presentazione dello stesso Fedez del suo nuovo podcast Wolf – Storie che contano, in cui il rapper è apparso provato, incerto e balbettante, al punto che ha anche propriamente esclamato “Balbetto, non riesco nemmeno a parlare”. Vive da separato in casa con Chiara? C’è chi sostiene che i due già dormano divisi, con Federico che stazionerebbe la notte sul divano e, secondo Vanity Fair, la ricerca di una nuova sistemazione sarebbe già partita. Anche se con alcune difficoltà, perché pare che Fedez vorrebbe appoggiarsi da alcuni amici, ma, finora, non è riuscito a trovare chi lo ospiti. Insomma, la situazione è pesante, le parti in causa non parlano né per conferma né per smentita e il silenzio, questa volta, sa tanto di colpevolezza.