De Filippi crolla davanti alla bara di Costanzo: cosa è successo

Sono state giornate molto difficili per Maria De Filippi, che ha dovuto dire addio al marito Maurizio Costanzo, con il quale era sposata dal 1995. Il celebre giornalista e conduttore televisivo è venuto a mancare lo scorso venerdì all’età di 84 anni: ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nei familiari, ma anche in tutte le persone che hanno lavorato con lui e negli spettatori che hanno imparato ad amarlo.

Oggi, lunedì 27 febbraio, è stata la giornata dell’ultimo saluto a Costanzo, con i funerali che si sono svolti nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma. Presenti migliaia di persone tra amici e colleghi provenienti non solo dal mondo della televisione, ma anche da quelli del cinema e dello spettacolo. Tanta anche la gente comune che ha deciso di seguire la cerimonia sul maxi-schermo per far sentire tutto l’affetto a Costanzo e soprattutto ai suoi cari, che stanno attraversando un momento di grande dolore.

Alla fine dei funerali anche Maria De Filippi ha ceduto alla commozione e si è lasciata andare ai singhiozzi mentre vedeva la bara del marito caricata sull’auto per essere portata via, alla sepoltura. Anche in un momento così difficile la conduttrice di Mediaset è rimasta composta: nascosta dietro gli occhiali scuri, ha applaudito al marito e per qualche secondo ha lasciato uscire il dolore che ha sempre celato in questi giorni di lutto.