Cristina Scuccia, "una suora in bikini": terremoto a Mediaset

L’attesa è pruriginosa, la curiosità è palpabile. E non potrebbe essere altrimenti. Passare da una tunica castigata ad un bikini sulla spiaggia è un cambiamento radicale e i fan dell’Isola dei Famosi non vedono l’ora di capire anche quale sarà il comportamento di una dei concorrenti della prossima edizione: Cristina Scuccia, nota al pubblico come “Suor Cristina”. Ex-membro dell'ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, la Scuccia prese i voti nel 2012, ma la sua passione vera è sempre stata la musica. E la tv non è un mondo a lei sconosciuto.

Ha preso parte nel 2014, infatti, a The Voice Of Italy. Edizione vinta e successo planetario, grazie alla sua interpretazione del brano No One di Alicia Keys, il cui video è stato il quarto più visualizzato nel mondo su YouTube. Un brano che la Scuccia stessa ha riproposto in versione acustica nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram al grido di: “Chi c’è dal 2014 alzi la mano!”. Nel 2019, poi, ha partecipato anche a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Dopo aver rinnovato i suoi voti il 29 luglio 2014, il 20 novembre 2022 ha annunciato pubblicamente a Verissimo di aver rinunciato ai voti, per potersi dedicare a tempo pieno alla carriera musicale.

Secondo Dipiù Magazine la Scuccia si prepara da tempo a questa sfida, già temprata dal suo lavoro come missionaria e quindi pronta ad affrontare contesti in cui la fame è uno dei nemici da battere. Il lavoro, in generale, non la spaventa, visto che, dopo la rinuncia ai voti, la siciliana di Comiso si è trasferita in Spagna, dove si mantiene come cameriera. Resta la curiosità nel capire come si destreggerà con gli altri concorrenti e se le capiterà di instaurare delle relazioni più che amicali con qualcuno. Del resto è lei stessa a fare dell’amore un mantra e lo scrive anche nella descrizione del suo profilo Instagram in cui afferma: “Non ho regole, perché seguo l’amore che non prevede regole!”.

Se Suor Paola divenne famosa, a suo tempo, per l’incrollabile fede laziale, professata però subalternamente a quella cattolica, al giorno d’oggi è Suor Cristina a cavalcare l’onda della notorietà italiana a suon di musica. Anche se ormai non è più suora, è solo Cristina Scuccia e tutti non vedono l’ora di vederla in azione sulle spiagge dell’Honduras.