Fedez assente, il mistero e la furia della madre: "Il male del mondo"

L'assenza di Fedez alla conferenza di presentazione di Lol 3 rappresenta per molti fan un campanello di allarme. In tanti si chiedono dove sia finito. Dopo Sanremo, infatti il rapper è sparito. Prima le voci di crisi con Ferragni, poi il video con i segnali della balbuzie. "Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase", aveva affermato Fedez in una recente clip apparsa sul web.



"Dopo il bacio con Fedez...": Rosa Chemical vuota il sacco da Fabio Fazio

E immediatamente su di lui sono piovuti sospetti, voci, tam-tam impazziti sul suo stato di salute. In mezzo a questo fiume di tweet e di messaggi social da parte dei fan è apparsa la foto di Fedez in compagnia della moglie, Chiara Ferragni che di fatto ha sancito la chiusura della crisi. Una foto in cui le mani dello stesso Fedez e della Ferragni sono unite rappresentando la miglior risposta ai feroci gossip su una possibile separazione. Ma in questa storia è arrivata, seppur indirettamente, una fras pesantissima della mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi che su Instagram ha scritto: "L’ignoranza e l’invidia sono il male del mondo". Parole che non sono passate inosservate e che sono diventate virali sul web.