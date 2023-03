Fedez, stop allo psicofarmaco ed effetto-rebound: i dettagli del dramma

07 marzo 2023 a

a

a

Alla fine, nella serata di lunedì 6 marzo, Fedez ha rotto il silenzio e ha spiegato le ragioni delle sue "sparizioni", prima dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Lol e poi dall'aula di tribunale dove avrebbe dovuto testimoniare sulla strage di Corinaldo. Il rapper lo ha ovviamente fatto sui social, dove ha spiegato di avere avuto gravi effetti collaterali in seguito all'assunzione di uno psicofarmaco, ulteriormente aggravati dal fatto di avere interrotto all'improvviso la terapia.

Nel dettaglio, Fedez ha parlato di "effetto rebound", ossia il disturbo che lo ha colpito negli ultimi giorni costringendolo a stare lontano dalle scene. Nel dettaglio, si tratta di una forma di astinenza e depressione, che come detto dall'artista si manifesta subito dopo l'improvvisa interruzione di una terapia con uno psicofarmaco.

A livello tecnico, si tratta dell'inasprirsi di una malattia in seguito alla sospensione del principio attivo contenuto in un farmaco oppure in seguito alla repentina diminuzione del suo dosaggio.

“Effetti collaterali molto forti”: Fedez, come spiega la balbuzie

Fedez ha parlato di "un senso di annebbiamento a livello cognitivo e forti spasmi alle gambe che mi hanno impedito per molti giorni di camminare". Una crisi fisica e mentale che "mi ha portato a perdere 5 chilogrammi in quattro giorni". E ancora, ha spiegato: "Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino a darmi dei tic nervosi alla bocca, e non permettendomi di parlare in modo libero. Avendo questo farmaco dato degli effetti collaterali molto forti ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound", ha concluso Fedez.